Sant’Arsenio: domani ritorna la “Giornata del Cuore” organizzata da A.VO.SA e Associazione 3H

Il cuore è il simbolo della vita e della salute, e quest’anno l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Onlus si mobilita per mettere questo organo vitale al centro dell’attenzione. In oltre 150 piazze d’Italia, si svolgerà un evento nazionale dedicato alla promozione della salute cardiovascolare, un’iniziativa che abbraccia la sensibilizzazione, la prevenzione e l’educazione.

Ritorna, in Piazza “D.Pica” a Sant’Arsenio, domani 26 settembre, dalle ore 9.00 alle 12.30, l’evento promosso da A.VO.SA e Associazione 3H dal titolo “La Giornata del Cuore”.

Le malattie cardiovascolari rappresentano un’emergenza sanitaria globale, essendo responsabili di oltre 20,5 milioni di decessi ogni anno. Nonostante questa drammatica realtà, molti paesi, compresa l’Italia, non hanno ancora adottato strategie efficaci per mettere la salute del cuore in cima alle priorità sanitarie.

La Giornata Mondiale per il Cuore, quindi, si propone come un’opportunità unica per creare consapevolezza su queste tematiche.

Le attività, pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età, includeranno:

Consigli per un’alimentazione sana: “USA IL ❤️ PER MANGIARE SANO” sarà uno dei temi centrali, con esperti pronti a offrire suggerimenti per una dieta equilibrata e per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Attività fisica: Saranno organizzate sessioni di allenamento e attività ludiche, incoraggiando tutti a “USA IL ❤️ PER ESSERE PIÙ ATTIVO”. L’importanza di uno stile di vita attivo è fondamentale per mantenere il cuore in salute.

Campagne anti-tabacco: Il fumo è uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiache. Con l’invito “USA IL ❤️ PER DIRE NO AL TABACCO”, l’Associazione si impegna a sensibilizzare i partecipanti sui rischi legati al fumo e sui benefici dell’abbandono di questa abitudine.

Un Appello alla Comunità