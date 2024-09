Serata speciale per conoscere i supporters della Valdiano Volley

Si è svolta ieri sera, nella splendida location del “Villa Torre Antica”, la cena di presentazione agli sponsor della Valdiano Volley. Quasi trenta i presenti alla serata, per un’occasione di festa e di dialogo attorno al tema dello sport quale trait d’union di una comunità. Buon cibo e tanti brindisi l’hanno fatta da padrone, ma una parola su tutte: comunità.





A fare gli onori di casa il Direttore tecnico generale Nicola Ammaccapane che, insieme con il Presidente Giuseppe De Filpo nel suo discorso di saluto e benvenuto, hanno voluto sottolineare l’obiettivo a lungo termine del progetto, ovvero quello di creare una comunità, appunto, fatta di aziende del comprensorio che possano appassionarsi a uno sport tanto gentile quale la pallavolo. Nel ringraziarli per il sostegno, Il Presidente ha spiegato come questa idea nasca anche per favorire la conoscenza e lo scambio di idee tra le varie realtà economiche che sono al fianco della Valdiano Volley.



Durante la cena, le diverse realtà economiche si sono presentate descrivendo il lavoro della loro azienda e il motivo per cui si sono avvicinate alla società in un’atmosfera che è subito diventata di grande convivialità.



Presenti anche il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese, il Vice- Presidente Vicario Antonio Ciniello e il Direttore della Fondazione Antonio Mastandrea, da sempre al fianco di progetti atti a favorire la crescita e il legame delle realtà locali, soprattutto se a fare da catalizzatore è lo sport.



Un’occasione che mancava per promuovere le opportunità di business tra gli stessi sponsor e per fare in modo che la pallavolo torni a essere il cuore pulsante del nostro territorio.