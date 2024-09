A Vietri di Potenza la mensa scolastica è a “Km 0” e “plastic free”

All’Istituto Comprensivo di Vietri di Potenza la mensa scolastica è sempre più a “km 0” e “plastic free”. Per l’ottavo anno consecutivo, nell’ambito di un progetto avviato, sin

dall’insediamento, dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Giordano, piatti, posate e bottiglie di plastica saranno sostituiti da piatti in porcellana, bicchieri in vetro e posate in metallo. Quest’anno, inoltre, è stata rinnovata anche l’iniziativa che promuove i prodotti locali. Infatti le famiglie degli alunni produttrici di olio extravergine di Vietri avranno la possibilità di fornire un litro di olio, che sarà utilizzato nella preparazione dei pasti, al frantoio convenzionato in cambio di quattro biglietti mensa.

Nei giorni scorsi il sindaco e l’amministrazione comunale hanno fatto visita agli alunni, donando loro uno zaino a testa e augurando un buon anno scolastico, ricordando anche le iniziative messe in atto per quanto riguarda la mensa. Quello dell’amministrazione è da anni un segnale concreto a favore dell’ambiente, quello della riduzione della plastica a partire dall’educazione tra i banchi di scuola.

“Anche per quest’anno scolastico – dichiara il sindaco Christian Giordano – siamo felici di dare avvio alla mensa a km 0 e rifiuti free. Rappresenta ormai da tempo un innovativo valore aggiunto per alunni e famiglie. Puntiamo tantissimo sulle scuole e sappiamo benissimo- conclude il sindaco-che puntare sulle scuole significa puntare sul futuro. La risposta a questa nostra politica è il continuo aumento del numero di bambini che usufruisce della mensa”.

L’obiettivo del progetto rientra nell’ambito di una serie di iniziative che si pongono di migliorare la qualità della mensa e l’educazione dei bambini alla sana alimentazione.