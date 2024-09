Camminata in Rosa ad Auletta: ottobre il mese della prevenzione contro il tumore al seno

Domenica 13 ottobre si terrà ad Auletta la giornata che ha come scopo il sostegno della ricerca sul tumore al seno della fondazione Airc. Il mese di ottobre, infatti,è il mese dove tutto il mondo si mobilita attivando campagne di prevenzione contro il cancro al seno e il nastro rosa è diventato nel tempo il simbolo della prevenzione e della ricerca scientifica. La partenza della ‘Camminata in Rosa’ è prevista alle ore 15:00, da Piazza Padre Pio, in contrada Da Mattina, mentre l’arrivo sarà previsto presso Piazza Falcone e Borsellino. La quota di partecipazione sarà di 10euro e l’intera somma raccolta sarà devoluta alla fondazione Airc con l’obiettivo di sostenere e supportare la ricerca. L’evento sarà interamente gratuito, invece, per i bambini fino a 14 anni di età.



Seguiranno anche delle attività post- camminata ovvero: attività di stretching a cura dell’ istruttrice di fitness Antonia D’Elia e attività ludiche e ricreative dedicate ai bambini programmate e organizzate da Teodora Di Carla Marena. Interverranno durante la giornata presso la Casa delle Parole il primo cittadino di Auletta Antonio Caggiano e il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, che in qualità di dirigente medico di chirurgia generale e oncologia alla Federico II dedicherà uno spazio alla salute e alla prevenzione aspetto fondamentale per la campagna ‘Nastro Rosa’. Si richiede a tutti i partecipanti della giornata ,adulti e bambini, di indossare un indumento rosa, colore che rappresenta appunto, il simbolo di prevenzione e di ricerca su uno dei tumore più diffusi tra le donne.