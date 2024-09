Formazione e Istruzione: Atena Lucana inaugura la scuola per adulti italiani e stranieri

Ad Atena Lucana, lunedì 30 settembre si inaugura la nuova sede del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) Salerno “Paulo Freire”, la scuola per adulti italiani e stranieri.

I CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 263 del 29 ottobre 2012, costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto didattico e organizzativo, che tra le tante attività svolgono soprattutto quella di istituire percorsi di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio e certificazioni.

“Il CPIA di Salerno con sede associata ad Atena Lucana — commenta soddisfatta l’assessore Michelina Siciliano – potrà garantire il conseguimento di un titolo di studio agli adulti italiani che ne sono sprovvisti e permettere loro di rientrare in formazione anche per cogliere migliori opportunità lavorative. Inoltre, può agire sull’inclusione sociale della popolazione immigrata mediante l’integrazione linguistica e corsi gratuiti di italiano per stranieri”.

L’inaugurazione è prevista Lunedì 30 settembre ore 12:30 presso il Plesso Scolastico Atena Lucana via G. Marconi.