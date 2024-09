Incidente sul lavoro: 56enne salernitano travolto da un escavatore

Un 56enne originario di Salerno è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in provincia di Arezzo. L’uomo è rimasto schiacciato dall’escavatore che stava guidando. Per motivi in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che lo ha travolto.

L’incidente è avvenuto nel cantiere del nuovo metanodotto in corso di realizzazione ai confini tra le province di Arezzo e Rimini. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Cesena dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.