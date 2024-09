Aperte le iscrizioni del corso di laurea ad Unibas: “Paesaggio, ambiente e verde urbano”

Sono aperte le iscrizioni per il corso di laurea triennale “Paesaggio, ambiente e verde urbano” nell’ambito dell’offerta didattica dell’Università degli Studi della Basilicata. Questo corso di laurea si inserisce nella classe di laurea L-21 : ovvero Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale del dipartimento di Scienze agrarie, forestali, alimentari e ambientali. Il percorso di studi mira a fornire: una preparazione di base che consenta al laureato di affrontare l’analisi, l’interpretazione e la rappresentazione del paesaggio come risultato dinamico del rapporto uomo e ambiente, tra natura e cultura; le conoscenze delle matrici ambientali (terra, aria, acqua) e della biodiversità che sono necessarie all’analisi, alla gestione e al recupero dei bacini idrografici e degli ecosistemi naturali, rurali e agro-urbani; la capacità di intervenire nella progettazione e gestione degli spazi verdi, dei parchi, degli orti e dei giardini, pubblici e privati, in funzione di una rigenerazione degli ambienti urbani fortemente antropizzati; le competenze di base delle tecniche di pianificazione territoriale e paesaggistica e le abilità nell’uso delle tecnologie informatiche per l’elaborazione e rappresentazione dei dati territoriali ed ambientali; la conoscenza della normativa e delle politiche per il governo del paesaggio, oltre che dei metodi di valutazione degli impatti (economici, sociali e ambientali) esercitati dalle opere di trasformazione del territorio.

Lo studente potrà scegliere tra due Curricula: Agronomo Junior e Pianificatore Junior.

– “Agronomo Junior “, le cui competenze operative possono essere impiegate a supporto di tutte le fasi che vanno dalla produzione vivaistica alla progettazione, gestione e manutenzione del verde urbano, del paesaggio agrario e delle aree naturali, anche nella loro componente faunistica.

– “Pianificatore Junior”, in grado di affrontare, in chiave di sostenibilità ambientale, le problematiche del riassetto del territorio, della riqualificazione e restauro del paesaggio e della realizzazione di progetti degli spazi aperti urbani.

Gli studenti che intendano immatricolarsi al Corso sono invitati a sostenere il test di valutazione (non obbligatorio) delle competenze di base, utile ad accertare le proprie competenze in ingresso, che si terrà il giorno 30 settembre 2024, ore 10:00, presso il Campus di Matera, in via Lanera, n. 20, aula B001.