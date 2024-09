Denunciato un imprenditore agricolo a Capaccio Paestum per lo smaltimento illecito di rifiuti

I militari dell’Arma dei Carabinieri e le Guardie Ambientali del Nucleo Provinciale Accademia Kronos di Salerno hanno posto sotto sequestro diversi terreni, i militari infatti avevano notato da tempo la presenza di diversi reflui biancastri e maleodoranti in alcuni canali consortili senza però capirne la provenienza e il punto d’origine. Tuttavia grazie a una serie di indagini svolte dall’Arma e con l’ausilio dei droni, i militari del Nucleo Carabinieri di Capaccio Paestum sono riusciti a individuare l’azienda agricola che smaltiva illecitamente il siero di latte destinato a 200 bovini e 200 suini sui terreni adiacenti all’azienda agricola e nei vicini canali di scolo. La sostanza dopo un breve tragitto si immetteva in un importante canale consortile per poi raggiungere il mare.

I Carabinieri Forestali hanno individuato le modalità e le tempistiche con cui l’imprenditore dell’azienda agiva, smaltendo illegalmente i rifiuti nel terreno e nei canali. Le diverse indagini in merito hanno consentito di dare il via all’operazione cogliendo in fragranza di reato l’imprenditore agricolo, che ha tentato inutilmente di giustificarsi. E’ emerso durante gli accertamenti che l’uomo smaltiva il siero di latte tramite una sofisticata e complessa rete di tubazioni interrate che gli permetteva così di smaltire in pochi minuti una grande quantità di siero di latte. L’operazione ha visto pertanto il sequestro di circa 1500 metri quadrati di terreno e la denuncia nei confronti dell’imprenditore agricolo con l’accusa di smaltimento illecito nei terreni e canali di scolo.