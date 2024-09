Giovane di Roccapiemonte arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti

La scorsa notte a Roccapiemonte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino, hanno arrestato, un giovane di 19 anni di Nocera Inferiore, per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri durante un controllo sul territorio con finalità di prevenzione e repressione delle attività di spaccio, perquisendo il giovane hanno ritrovato in suo possesso 9 grammi di crack e 4.2 di hashish, suddivisa in 49 involucri, 240.00 in contanti, provento dell’attività illecita, e un coltello intriso di sostanza stupefacente.

Il 19enne è stato posto agli arresti domiciliari.