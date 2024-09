Monte San Giacomo, finanziato il progetto di ristrutturazione del Campo Sportivo “Romanelli”

“Siamo lieti di annunciare a tutta la comunità che, nell’ambito dell’Accordo per la Coesione tra il Governo e la Regione Campania, il progetto di rifacimento del Campo Sportivo Gaetano Romanelli di Monte San Giacomo ha ottenuto un finanziamento significativo di oltre mezzo milione di euro”. Ad annunciarlo, la sindaca Angela D’Alto. “Questo intervento, spiega la prima cittadina, rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione dell’impianto sportivo e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Dopo la recente riapertura del campetto polifunzionale, inaugurato questa estate e già pienamente operativo, ci prepariamo a dare avvio a opere di ristrutturazione anche sul campo sportivo. Tra gli interventi previsti, spicca la realizzazione del nuovo manto in sintetico, che non solo migliorerà le prestazioni del campo, ma offrirà anche maggiori opportunità per la pratica sportiva a tutti i cittadini. Siamo consapevoli, aggiunge Angela D’Alto, che ci sono state voci critiche e disfattiste nei confronti dell’operato della nostra amministrazione.

Tuttavia, la riuscita di questo progetto dimostra la nostra determinazione e il nostro impegno per il bene della comunità, contro le false informazioni e le affermazioni infondate diffuse da parte di alcuni gruppi. I risultati parlano chiaro e sono documentati: il nostro lavoro sta producendo frutti tangibili. In aggiunta, è significativo notare come, anche prima di ricevere i finanziamenti, l’utilizzo degli impianti sportivi sia aumentato in modo esponenziale rispetto al passato, segno di un crescente interesse verso le attività sportive e ricreative nella nostra area”. La sindaca Angela D’Alto, nel suo post, ringrazia per il lavoro svolto, l’Ufficio Tecnico Comunale, in particolare all’ingegnere Orlando, ed i geometri Marotta e Cardamone, per l’ottimo lavoro svolto nella redazione e candidatura del progetto. Tra i 185 progetti finanziati in tutta la Regione Campania, quello della ristrutturazione del campo sportivo di Monte San Giacomo, si è classificato al 61° posto, risultando il primo tra quelli presentati nel Vallo di Diano.