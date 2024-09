Vittoria per 4-0 nella prima amichevole stagionale della Valdiano Volley

La Valdiano Volley ha superato per 4 set a 0 la Virtus Potenza di Mister Marano nel primo impegno amichevole della stagione. Un match che, al di là del punteggio finale, è risultato utile soprattutto per sciogliere muscoli e gambe dopo settimane di intenso lavoro fisico in palestra.

Nelle fila gialloverdi quasi tutti i ragazzi, grazie al turnover di Mister Cicatelli, sono stati impegnati e hanno destato una buona impressione. La cronaca della partita racconta di un primo set terminato 27 a 25: già dall’inizio, dunque, i padroni di casa hanno sciorinato una buona continuità nella fase di cambio palla recuperando lo svantaggio originale grazie a una serie di punti in battuta, 2 muri e un ottimo contrattacco di Toselli.



Nel secondo parziale la gara si è conclusa per 25 a 21 cavalcando l’onda della rimonta; risultato schiacciante nel terzo set aggiudicato per 25-15; equilibrato il quarto set terminato col punteggio di 25-23.

Conclusa, dunque, con successo la prima gara amichevole della Valdiano Volley. I ragazzi di Mister Cicatelli hanno dato prova di coesione e grinta affrontando una squadra competitiva e strutturata quale la Virtus Potenza in una palestra gremita e appassionata. Uomo in campo in più, il pubblico ha dimostrato che la voglia di volley nel Vallo di Diano è tanta, così come l’attesa nei confronti di un campionato ( data di apertura 13 ottobre) che si prospetta avvincente e pieno di piacevoli momenti di condivisione, in nome di uno sport che da tempo contraddistingue la storia del nostro territorio.