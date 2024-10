Aperto ad Atena Lucana un Centro per l’istruzione per adulti e stranieri. L’inaugurazione con l’assessora regionale Lucia Fortini

Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione della sede distaccata del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) “Paulo Freire” di Atena Lucana alla presenza di personalità civili, religiose e del mondo della scuola.

Ad aprire i lavori il Primo Cittadino di Atena Lucana, Dott. Luigi Vertucci, che ha dato il benvenuto ai numerosi astanti e ha ribadito quanto lavoro sia stato necessario per arrivare a un risultato così importante. “Penso che stiamo facendo qualcosa di buono per il territorio”- ha dichiarato- “per far in modo che questo fenomeno sia anche occasione di opportunità di confronto con nuove culture, con nuove esperienze e far sì, quindi, che questi ragazzi possono formarsi e avere una consapevolezza dell’essere italiano”.

Vittorio Esposito, Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, ha espresso la disponibilità del Consorzio nei confronti della comunità scolastica: “Si parla spesso male delle nostre zone, eppure in un mese abbiamo inaugurato tre scuole; quindi si guardi l’aspetto positivo perché quando si aprono tre scuole si può dire che siamo sulla strada giusta, interverremo per aiutare i territori soprattutto per quanto riguarda la sanità delle scuole, quindi ribadisco la mia massima disponibilità a essere attento ai problemi del territorio”. Anche per il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo: “costruire una solidarietà umana risulta fondamentale e, dal momento che l’istruzione è l’unico mezzo per mettere tutti sullo stesso piano, dare la possibilità a tutte le generazioni di attivare la conoscenza rappresenta non solo la condizione di oggi, ma le basi per il domani”. Pure l’Onorevole Corrado Matera si è unito al coro di plausi affermando: “I miei complimenti all’amministrazione tutta e in modo particolare all’amico Sindaco Luigi Vertucci e all’assessora Michelina Siciliano perché questo è un progetto partito qualche anno fa e che con la vostra grande determinazione e con la sinergia con la provincia di Salerno oggi viene inaugurato e ha un grande significato sociale per tutto il Vallo di Diano”. A conclusione dei saluti delle personalità politiche, l’Onorevole Tommaso Pellegrino ha sottolineato come il concetto di inclusione venga qui concretizzato “perché ci sono tanti ragazzi che oggi hanno hanno realizzato in parte un sogno perché già essere parte di questa scuola è la possibilità di realizzare un primo sogno, ma si deve guardare anche oltre e, poiché la scuola è il luogo dove si costruiscono i sogni, noi li costruiamo nella scuola dove c’è la formazione. Questa scuola vale il doppio perché qui c’è un doppio sogno: uno realizzato perché chi partecipa è già un primo sogno e poi c’è l’altro sogno che voi dovete coltivare, lo dico ai ragazzi che vedo qui: coltivate, credeteci con i sacrifici”.

Un’emozionata Michelina Siciliano, Assessora all’Istruzione e Politiche Sociali del Comune di Atena Lucana, ha chiosato gli interventi della giornata: ” Questo centro all’interno del nostro complesso scolastico rappresenta molto di più di un luogo fisico, è un simbolo del nostro impegno costante nell’offrire opportunità di crescita e formazione a tutti coloro che vogliono migliorare il proprio futuro indipendentemente dall’età, dalla provenienza o dal percorso di vita”.

Prima del taglio del nastro l’ospite d’eccezione, l’Assessora alla Scuola, Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania Lucia Fortini, nell’augurare un buon anno scolastico a tutti i presenti, ha voluto ribadire come “il CPIA “Paulo Freire” amplia l’offerta formativa della scuola di Atena Lucana, creando opportunità per adulti italiani e stranieri. Questo nuovo progetto, dedicato in particolare agli adulti stranieri, offre il supporto necessario per una migliore integrazione nel nostro territorio. Con l’apertura di questo centro, la comunità si arricchisce di un servizio essenziale, rispondendo alle esigenze di formazione di chi ha bisogno di un titolo di studio per avviarsi al lavoro o per una soddisfazione personale. È il luogo delle seconde opportunità. Perché nella vita, c’è sempre tempo”.