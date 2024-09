Festa dei Nonni: il 2 ottobre si festeggiano gli “angeli custodi” di ogni bambino

Come ogni 2 ottobre anche quest’anno si celebrerà la Festa dei Nonni. La data scelta è simbolica. Infatti lo stesso giorno ricade anche la festa cattolica dedicata agli Angeli Custodi. Eh sì, perché i nonni oltre a essere una guida e una fonte di amore, sono un po’ gli angeli custodi di ogni bambino. Con le loro esperienze, frutto degli anni che hanno alle spalle, possono dare importanti consigli e insegnamenti a bambini e ragazzi. E non solo, i nonni continuano a essere un punto di riferimento per i tanti adulti che hanno ancora la fortuna di averli vicino a loro. Con i loro racconti di vita vissuta in tempi molto diversi dai nostri possono arricchire le nostre conoscenze e farci capire come sta cambiando il mondo, farci rendere conto che la società è in continua evoluzione. Ogni bambino può farsi raccontare dal proprio nonno o dalla propria nonna come ha vissuto la sua infanzia e confrontarla con la propria.

La Festa dei Nonni viene anche ricordata nelle scuole primarie e spesso i più piccoli realizzano lettere e lavoretti da regalare ai propri nonni, magari insieme a un abbraccio e un bacio. Perché l’amore che lega un nonno o una nonna ai propri nipoti è unico e va condiviso, va scambiato. A tutti i nonni un augurio per la loro festa, che continuino a prendersi cura dei propri nipotini come solo chi possiede un amore speciale come il loro sa fare, che continuino a raccontargli favole e racconti, che trascurino ogni tanto le faccende domestiche, lavorative e dei campi per giocare coi loro nipoti. Perché quei ricordi rimarranno indelebili nella mente dei più piccoli per tutta la vita. Ai bambini un incoraggiamento a passare più tempo possibile con i nonni e a dirgli, quante più volte si può, un “ti voglio bene”.