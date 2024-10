Pagani. Maltratta l’ex compagna, arrestato grazie a un video girato dalla vicina

I Carabinieri di Pagani hanno colto in flagranza di reato e arrestato un 53enne marocchino per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna.

I Carabinieri sono riusciti ad intervenire subito dopo essere stati allertati da una segnalazione, pervenuta al numero di emergenza 112 del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, da parte della vicina di casa della donna, la quale ha anche documentato l’aggressione con un video che, in seguito, è stato acquisito dai Carabinieri. Preziosa è stata la collaborazione della vicina di casa infatti, grazie al coraggio e alla collaborazione di questa donna, si testimonia come l’unica strada per affermare la giustizia non è l’omertà, bensì la collaborazione reciproca e la fiducia nelle istituzioni dello Stato.