Scontro tra auto e scuolabus a Policoro: feriti lievemente gli alunni

Un incidente si è verificato poco dopo le 14:30 a Policoro, tra Via Lido e Via Metaponto. Ad essere coinvolti uno scuolabus, sul quale viaggiavano 10 ragazzi delle scuole medie di Policoro e un’accompagnatrice, e una Fiat Punto guidata da un 23enne. Per fortuna solo un grande spavento per i passeggeri, che sono stati estratti dal pullmino grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera. Tutti i coinvolti nello scontro, che hanno riportato ferite lievi, sono stati trasportati al vicino ospedale Giovanni Paolo II, per ulteriori accertamenti.

Foto ANSA

Sul posto sono intervenute anche la squadra dei vigili del fuoco di Tinchi, tre ambulanze del 118, i Carabinieri di San Giorgio Lucano, la Polizia Stradale e la Polizia Locale di Policoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso al traffico, in direzione sud, per alcune ore, così da consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.