Droga, furti e maltrattamenti in famiglia. Le operazioni dei Carabinieri tra Cilento e Costiera Amalfitana

Nei giorni scorsi i Carabinieri sono stati impegnati in diverse operazioni nel Cilento e in Costiera Amalfitana.

Ad Agropoli un 55enne del luogo è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. A denunciare l’uomo è stata proprio la donna che sarebbe stata maltrattata e perseguitata dall’ ex marito. Per il 55enne è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania, e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Le accuse nei suoi confronti saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle ulteriori fasi del procedimento.

A Capaccio Paestum, invece, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Vallo Scalo hanno posto agli arresti domiciliari un 24enne del posto. Il giovane è accusato di rapina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo le indagini, lo scorso 4 maggio l’uomo avrebbe ceduto della droga ad una giovanissima che, a seguito dell’assunzione, si sarebbe poi sentita male. Al sopraggiungere della madre della minore che con il proprio smartphone stava tentando di fotografare la targa dell’auto dello spacciatore, quest’ultimo le avrebbe sottratto con violenza il telefonino per poi dileguarsi.

Infine tre persone sono finite nei guai ad Amalfi per furto aggravato. I Carabinieri della locale Stazione, insieme agli agenti della Polizia locale, hanno arrestato tre ladri che, secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, avrebbero sottratto 4 borse in pelle e 3 magliette da due distinti esercizi commerciali, per il valore complessivo di circa 900,00 euro. In seguito alla perquisizione del veicolo utilizzato dai tre è stata rinvenuta ulteriore merce, probabile provento di altri furti.