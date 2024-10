Il direttore della Banca Monte Pruno, Michele Albanese, tra i relatori nell’incontro sul libro “Fit and proper” all’Università di Salerno

Il prossimo 10 ottobre, presso la sede del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno, si terrà un incontro dedicato all’analisi del libro “Fit and proper – Requisiti e criteri di idoneità degli esponenti bancari”, edito da Ecra, dell’ Avv. Rodolfo Pierri. L’evento, che avrà inizio a partire dalle ore 15:45, vedrà la partecipazione di illustri accademici e specialisti del settore bancario e finanziario. Tra i relatori, oltre a numerosi docenti universitari, anche Michele Albanese, direttore della Banca Monte Pruno.

“In qualità di esponente del Credito Cooperativo- affermaAlbanese- ritengo che l’analisi svolta dall’avv. Rodolfo Pierri nel suo volume sia particolarmente utile per mettere in luce le difficoltà che il nostro settore incontra nell’applicazione della normativa sui requisiti di professionalità e competenza. Il ridotto grado di proporzionalità delle norme, pensato principalmente per i grandi gruppi bancari, rischia di penalizzare realtà come le nostre, che operano in contesti locali e hanno una missione sociale ben precisa. Ritengo-conclude il direttore- che questo incontro possa rappresentare un’opportunità di confronto importante per riflettere su possibili miglioramenti legislativi, affinché si tenga conto delle peculiarità del Credito Cooperativo senza sacrificarne l’efficienza e la capacità di rispondere alle esigenze del territorio.”

L’incontro offrirà una preziosa occasione per approfondire temi di particolare rilevanza per il settore bancario, tra cui i requisiti di professionalità e competenza degli esponenti bancari, con un focus specifico sul Credito Cooperativo, spesso penalizzato da una normativa che applica un grado di proporzionalità molto ridotto.