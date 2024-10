La Fials Potenza sulle aggressioni negli ospedali: “Serve tutela per i lavoratori del Pronto Soccorso di Lagonegro”

La Fials Potenza ha lanciato un appello sulla necessità di garantire la sicurezza degli operatori sanitari presso il Pronto Soccorso di Lagonegro. Da mesi, la Fials sta sollecitando la Direzione Generale del San Carlo di Potenza affinché venga garantita una presenza costante di Guardie Giurate presso l’unico punto di accesso durante l’orario notturno, il Pronto Soccorso, dove si riscontrano evidenti criticità organizzative.

“Non possiamo ignorare come il presidio di Lagonegro sembri abbandonato,” afferma Giuseppe Costanzo, segretario provinciale generale della Fials Potenza. “Una misura semplice e a costo zero, come l’assegnazione di una Guardia Giurata, viene inspiegabilmente rimandata. Questa riorganizzazione interna non richiederebbe ulteriori risorse, ma permetterebbe di migliorare sensibilmente la sicurezza di operatori sanitari e pazienti.”

La preoccupazione per le aggressioni al personale sanitario è amplificata dalle recenti modifiche normative. Il decreto legge antiviolenza, entrato in vigore il 2 ottobre 2024, prevede pene più severe per le aggressioni contro i sanitari, con sanzioni fino a cinque anni di carcere e 10.000 euro di multa, oltre all’obbligo di arresto differito per atti di violenza contro il personale sanitario. Sebbene questa legge rappresenti un importante passo avanti, la Fials chiede azioni immediate per garantire la sicurezza nel presidio di Lagonegro, senza attendere che nuove risorse diventino disponibili.

“Ben venga la nuova normativa, -continua Costanzo- ma la riorganizzazione immediata della Guardia Giurata già in servizio è essenziale e può essere implementata senza costi aggiuntivi. In altri presidi, come quello di Melfi, questa soluzione è stata già adottata con successo.”

“Chiediamo- conclude Costanzo- un intervento tempestivo e risolutivo per uniformare gli standard di sicurezza nei vari presidi, a partire da Lagonegro. La sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti non può più essere rimandata”.