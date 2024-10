Ritrovata carcassa di cetaceo nella baia di Sapri. Si tratta di una balenottera

Nel pomeriggio di ieri, nella baia di Sapri la scoperta di una carcassa di cetaceo di grosse dimensioni, probabilmente una balenottera, trascinata a riva dalle correnti. L’animale, rinvenuto nei pressi del ponte Brizzi, presenta evidenti segni di ferite sul ventre ed è privo della testa.

Non si esclude che il cetaceo possa aver subito danni a causa di collisioni con imbarcazioni.

Immediatamente dopo il ritrovamento, le autorità locali sono intervenute, attivando un protocollo di emergenza. La polizia municipale ha avviato le procedure necessarie per la rimozione della carcassa. L’operazione di messa in sicurezza e smaltimento sarà gestita dall’ASL competente, che garantirà il rispetto delle normative vigenti per tali situazioni.