Al canile Oasi Felix di Polla fai passare un’ora felice a un cane sfortunato

L’Organizzazione no profit “Qua la Zampa Effe Odv”, con sede a Montesano sulla Marcellana, nasce con lo scopo di contrastare il randagismo del Vallo di Diano. Quest’anno l’organizzazione ha deciso di partecipare alla Giornata Mondiale degli Animali, tenutasi il 4 ottobre, con un progetto che vuole avvicinare i cittadini del Vallo di Diano alla corretta relazione con i cani e alla conoscenza del canile come luogo in cui incontrare animali meno fortunati. Un’ottima occasione per avvicinare i bambini a un corretto rapporto col cane, a come approcciarvisi e a come prendersene cura.

L’iniziativa prende il nome di “Progetto Buddy” ed è l’anello di congiunzione tra le persone che amano gli animali e i cani in canile.

I volontari di “Qua la Zampa Effe Odv”, in collaborazione con l’ educatore cinofilo Pasquale Lacerra, guideranno i partecipanti in un incontro per conoscere meglio questi magnifici animali e a imparare a relazionarsi con loro. L’obiettivo è anche quello di far trascorrere un’ ora felice a un cane sfortunato che è costretto a vivere in un canile anziché nel calore di una famiglia.

Chi volesse potrà scegliere di partecipare anche a un percorso formativo dedicando un’ora a settimana a uno dei cani ospiti del canile Oasi Felix di Polla. Il cane a voi assegnato diventerà il vostro miglior amico a quattro zampe. Un modo per ampliare la cultura cinofila della popolazione locale e migliorare il benessere e la socialità dei cani in canile. La conoscenza è una potente misura di prevenzione dell’abbandono e di protezione nei nostri amici a quattro zampe.

Per prenotare il primo incontro basterà mandate un messaggio al 3926416260.