Sono 27 i ricercatori Unibas inseriti nella classifica realizzata dalla Stanford University

Sono complessivamente 27 i ricercatori dell’Università degli Studi della Basilicata inseriti nella classifica mondiale degli scienziati con il più alto livello di produttività scientifica, la “World’s 2% Top Scientists”. A rendere noto il prestigioso piazzamento nella classifica stilata dall’Università di Stanford in California, è direttamente l’ufficio stampa dell’ateneo lucano.

Ogni anno i ricercatori dell’università californiana, in collaborazione con l’editore scientifico Elsevier, pubblicano sulla rivista “Plos Biology” una graduatoria mondiale sulla produttività scientifica, estraendo dati bibliometrici da “Scopus”, uno tra i database di articoli e citazioni più utilizzati al mondo.

La selezione riguarda circa duecentomila ricercatori, che si distinguono per qualità, quantità e diffusione delle pubblicazioni all’interno delle comunità scientifiche, su un totale di sei milioni a livello globale. Le classifiche stilate sono due, una per l’impatto della carriera del singolo scienziato dal proprio inizio fino a fine 2023, l’altra per l’impatto sul singolo anno 2023. Per quanto riguarda l’Università della Basilicata, nella prima classifica sono presenti 15 ricercatori, e 21 nella seconda, “un risultato di cui tutta la comunità accademica Unibas va fiera, trattandosi di un riconoscimento a livello internazionale della qualità della nostra ricerca” ha dichiarato soddisfatto il Rettore dell’Ateneo lucano Ignazio Marcello Mancini.