Scuola nel bosco. Ad Auletta lezioni speciali con Jela Harbin

Domenica 20 ottobre ad Auletta alle ore 15:30 nello “Zaytun: oltre l’Orto”, in via provinciale adiacente al municipio si terrà un incontro di pedagogia naturale e sarà presente Jela Harbin, maestra ed esperta di pedagogia Waldorf e Montessori. Jela Harbin è fondatrice e direttrice delle scuole d’infanzia TROJ RUŽE (Tre Rose) e Krásne Sady (Bei giardini), basate sulla pedagogia del bosco, in Slovacchia.



La sua esperienza avrà come obiettivo l’opportunità di creare momenti di condivisione, spunti e prospettive nuove di educazione. L’incontro è rivolto a tutti gli educatori e ai genitori che vogliono approfondire le caratteristiche di una pedagogia steineriana che ha come punto cardine la considerazione del bambino nella sua interezza : “testa cuore e mano” elementi essenziali per l’equilibrio del fanciullo. Su questo equilibrio il bambino svilupperà la capacità di crescita e inoltre l’esperienza diretta e attiva è preferibile alla semplice memorizzazione poiché l’esperienza attiva permette lo sviluppo e la crescita di un pensiero critico nel bambino stesso. La pedagogia montessoriana ha punti affini con quella Waldorf o steineriana, preferendo sempre la libertà di scelta nel bambino all’interno di un ambiente ideale e stimolante alla sua crescita. Un incontro che punterà a creare nuovi spunti nell’agire educativo e sarà presente anche tanta animazione per i più piccoli e un angolo di merenda e tisana condivisa.