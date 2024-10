Centinaia di bambini senza pediatra nel Vallo di Diano. Pellegrino: “Pressione sull’Asl”

Sono oltre 750 i bambini dell’area nord del Vallo di Diano privi di pediatra per la morte della professionista Franca Carrazza avvenuta un mese fa. Occorre anche aggiungere che da tempo c’era il problema per i genitori, considerato già il numero importante di bambini e la scarsa presenza di pediatri di base. Per questo l’Asl si stava già muovendo anche se – da quanto risulta – non con celerità. “Ho saputo della notizia – ha commentato il consigliere regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino – e mi sono attivato coi vertici dell’Asl e in Regione. L’Asl si è attivata per risolvere la problematica”. Lo farà – si spera a stretto giro – puntando sulla carenza provvisoria di pediatri e quindi un primo bando per pediatri specializzati come già avvenuto nel Cilento (dove ci sono state pronte risposte).

“Faremo pressione affinché 750 bambini abbiamo il diritto alla salute”, ha ancora aggiunto Pellegrino. Le mamme e i papà dell’area nord del Vallo di Diano sono esasperati e da tempo cercano soluzioni a una problematica che riguarda innanzitutto la salute dei propri figli e poi anche le varie pratiche burocratiche legate soprattutto alla scuola.