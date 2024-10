La Tav Skeet di Sala Consilina festeggia i 50 anni e fa centro con un gara di livello nazionale

Si è tenuta ieri a Sala Consilina, la gara sociale di tiro a volo specialità Skeet. Una competizione organizzata dall’associazione Tav Skeet di Sala Consilina, per celebrare i 50 anni dalla nascita della stessa associazione sportiva.

La gara ha visto la partecipazione di professionisti e non, provenienti da diverse zone d’Italia, che hanno gareggiato mostrando grandi capacità di precisione e calcolo. Le regole sono semplici: il tiratore deve colpire un bersaglio in movimento, chiamato piattello. I lanci, con angolazioni spioventi, sono molto impegnativi e rendono il tiro a volo una disciplina davvero coinvolgente, fatta di concentrazione, calma e riflessi pronti.

“L’a.s.d. Tav Skeet – ci racconta Davide Marmo, presidente dell’associazione – è presente sul territorio per promuovere questo sport nato nell’800 negli Stati Uniti e che oggi rientra tra le discipline olimpiche. Questa splendida manifestazione, che si è svolta nel campo di tiro in località Bersaglio, è fortemente voluta dalla nostra associazione per dare valore a questo spazio, frequentato da tiratori di eccellenza.

In questo stesso giorno ricorre una data importante – continua Davide Marmo – celebriamo i 50 anni dalla nascita della nostra associazione e ci teniamo a ricordare i fondatori, Rino Bove e Enzo Esposito. Tanti anni di attività, tanti gli obiettivi raggiunti e abbiamo ancora nuove iniziative in corso. L’obiettivo per il futuro è di incrementare il settore femminile, dato che al momento non abbiamo tiratrici sul campo”.

Presente alla gara anche il campione italiano seconda categoria, Michele D’onza, che condivide gli obiettivi dell’associazione e sostiene che per capire ed appassionarsi allo skeet c’è bisogno di andare sul campo. “La passione mi è stata tramandata in famiglia, ma per chi non ha questa opportunità deve essere stimolato provando direttamente sul campo. Puntiamo su iniziative come questa per avvicinare anche giovani del nostro territorio”.

I vincitori.

Cacciatori: Francesco La Pietra, 2 Fabio Abatemarco, 3. Antonio La Pietra

Tiratori: 1. Angelo D’Onza, 2. Michele Santoro, 3. Michele D’Onza

Juniores: Marmo Antonio