Scontro sulla SS 166 a Capaccio-Paestum tra un camion e due vetture: due feriti

Questa mattina, lungo la Strada Statale 166 in via S. Pertini, all’altezza del civico 188 a Capaccio Paestum, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un camion e due vetture. L’impatto ha causato il ferimento di due persone, il conducente e un passeggero del camion, che sono stati prontamente trasportati all’ospedale di Eboli e Battipaglia dai mezzi del 118.

Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Agropoli, che hanno lavorato sul luogo dell’incidente per liberare i feriti e gestire la situazione. Anche la polizia municipale di Capaccio, assieme all’ufficio tecnico, è intervenuta per garantire la sicurezza stradale e coordinare le operazioni di soccorso.

Al momento, le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora da chiarire. Gli inquirenti stanno raccogliendo le informazioni necessarie per determinare le cause e le responsabilità dell’accaduto. La SS 166 è stata temporaneamente chiusa al traffico per facilitare le operazioni di soccorso e rimuovere i veicoli coinvolti.