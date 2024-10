Salerno, riaperto il sottopasso di Via SS. Martiri – Dalmazia

Questa mattina è stato riaperto il sottopasso di Via SS. Martiri – Dalmazia.

In aggiunta al programma iniziale di lavori, è stata disposta anche la rimozione e sostituzione della condotta fognaria risultata ormai obsoleta. Per il momento, potranno transitare solo le automobili, i veicoli a due ruote e i mezzi consentiti che non superano i limiti previsti nell’ordinanza. Fino al termine dei lavori, sarà su una corsia. Già così, in ogni caso, il traffico cittadino verrà significativamente decongestionato.

La ditta sta lavorando per ultimare nel più breve tempo possibile tutta l’opera.