Una petizione per la viabilità e la sicurezza: la richiesta di alcuni cittadini di Montesano sulla Marcellana

“Petizione per urgente ripristino viabilità e sicurezza” è questo l’oggetto della petizione firmata da 96 cittadini montesanesi che è stata inviata al Comune per risolvere annose questioni. I firmatari che vivono nelle zone della frazione dello Scalo, tra via Tempa Mangini, via XX Settembre e via Carpineta, chiedono un duplice intervento: uno per la “viabilità e sicurezza di coloro che devono transitarvi” e uno per sanare lo “spreco della risorsa idrica“.

Buche stradali, voragini e perdite d’acqua permanenti: sono solo alcuni dei danni menzionati nella petizione e che portano i cittadini a fronteggiare “cedimenti e dissesti tali da rendere pericoloso il transito con i mezzi ed a piedi se non con il rischio di un maggior danno“. Ciò che si evidenzia è la mancanza di interventi strutturali: “Recenti lavori hanno interessato esclusivamente, in modo superficiale, le pareti sottostanti il ponte lungo la cd. variante. Lavori, si ripete, superficiali e che nulla hanno risolto, tant’è che permangono i dissesti e la relativa segnaletica interdittiva“. Oltre ai problemi relativi alla sicurezza stradale, si sottolineano le continue perdite d’acqua, i danni da infiltrazione, i dissesti e l’insufficiente portata idrica: “Infatti, oltre i possibili danni da infiltrazioni, come noto, molte famiglie della zona non ricevono una quantità d’acqua sufficiente ai loro bisogni essenziali“.

Oltre ai problemi legati alla sicurezza, anche le attività economiche ne risentono: “[…] conseguenti danni, per le famiglie e le attività economiche presenti in zona (aziende impegnate in agricoltura, edilizia e trasporti) che, in più occasioni sono costrette a lasciare mezzi e/o attrezzature in parcheggi di fortuna senza poter raggiungere con essi abitazioni e/o piazzali e fondi, e proseguire a piedi […]”. Nonostante alcuni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo i cittadini firmatari urge un intervento mirato e strutturale anche in vista della stagione invernale: “In ogni caso il Comune di Montesano S/M è tenuto a garantire che la circolazione dei veicoli e dei pedoni e che essa avvenga in totale sicurezza, ed è responsabile della relativa manutenzione e custodia“.

Adesso bisognerà attendere la risposta del comune di Montesano sulla Marcellana per capire se e quali provvedimenti verranno presi.