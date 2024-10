Vallo Della Lucania. Carabinieri sventano un furto e recuperano oggetti rubati

Nella notte del 6 ottobre scorso, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali.

Il controllo dei Carabinieri, che ha visto l’impiego di personale delle Stazioni del luogo, della Sezione Radiomobile e di quella Operativa del NORM (Nucleo Operativo Radiomobile) di Vallo della Lucania, è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dell’operazione, che ha impiegato un dispositivo composto da diverse pattuglie, i Carabinieri, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza del 112, in via

Scavi di Vallo della Lucania, sono riusciti a sventare un furto e a recuperare quanto già asportato poco prima da un’abitazione da malviventi che vistisi braccati si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.