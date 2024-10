A Sant’Arsenio, un murales dedicato alla memoria di Agostino Coiro, storico “Brigante Tittariello”

E’ stata una cerimonia molto emozionante quella dello scoprimento del murales, in località Borgo Serrone a Sant’Arsenio, e dedicato ad Agostino Coiro, che storicamente ha interpretato il ruolo del Brigante Tittariello nell’ambito della manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Sant’Arsenio.

Un murales realizzato dall’artista Giovanni Del Pezzo e fortemente voluto dalla Pro Loco di Sant’Arsenio e dall’Amministrazione Comunale per ricordare, ad un anno dalla sua prematura scomparsa, una figura emblematica per la comunità: non solo per il ruolo ricoperto nell’ambito della manifestazione, ma anche per la sua fattiva partecipazione ad ogni iniziativa intrapresa nel piccolo centro del Vallo di Diano, per la sua allegria e capacità di coinvolgere grandi e piccoli in tante iniziative. Agostino Coiro ha lavorato anche come agente della Polizia Stradale della sottosezione di Sala Consilina.