Assenza del pediatra di base nel Vallo di Diano. “Questione di estrema gravità”

Questa mattina il consigliere regionale e presidente delle aree interne, Michele Cammarano, ha inviato una nota al Direttore Generale dell’ASL di Salerno per esprimere la preoccupazione in merito ad una questione di estrema gravità che affligge il Vallo di Diano e in particolare le comunità di Polla e le zone limitrofe.

“La recente e prematura scomparsa della dottoressa Carrazza ha privato circa ottocento bambini di un pediatra di riferimento, aggravando una situazione già critica a causa della carenza di medici specialistici. Questa mancanza ha portato a un inevitabile sovraccarico del Pronto Soccorso e del reparto pediatrico dell’Ospedale “Luigi Curto”, contribuendo a rendere il servizio sanitario più precario e insufficiente”.

Il quadro attuale è fonte di grande preoccupazione e frustrazione per le famiglie del Vallo di Diano, che hanno già manifestato l’intenzione di avviare una raccolta firme per sollecitare le istituzioni competenti a fornire risposte concrete e immediate.

“È necessario agire con urgenza per evitare un’ulteriore degenerazione della situazione, che metterebbe a rischio la salute dei bambini e aumenterebbe la pressione su strutture ospedaliere già in difficoltà. Per questo motivo, ho chiesto un intervento immediato volto a garantire la presenza di almeno un pediatra nell’area, valutando ogni possibile soluzione per affrontare tempestivamente questa emergenza. Personalmente garantirò il mio supporto a qualsiasi azione volta a tutelare i diritti dei più piccoli e le esigenze delle famiglie del Vallo di Diano”.