Maltrattamenti all’ex compagna: scatta il divieto di avvicinamento per un uomo di Sant’Egidio del Monte Albino

Un uomo di 31 anni, residente a Sant’Egidio del Monte Albino, è indagato per maltrattamenti nei riguardi dell’ex compagna. Le indagini sono scaturite in seguito alla denuncia della donna e hanno permesso ai carabinieri della locale Tenenza di Pagani di raccogliere gravi indizi di colpevolezza dell’uomo che avrebbe maltrattato l’ex compagna in più occasioni. Inoltre, è stata emessa lo scorso 7 ottobre, su richiesta della Procura, dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, l’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.