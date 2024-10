Atena Lucana verso la creazione di una Comunità energetica rinnovabile

Sabato 12 ottobre, alle ore 18, incontro informativo per cittadini, imprese e associazioni locali presso l’Auditorium A. Cirillo ad Atena Scalo.

L’Amministrazione Comunale di Atena Lucana ha dato il via all’iter per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), coinvolgendo attivamente cittadini, imprese e organizzazioni no profit del territorio. L’iniziativa, mirata alla produzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rappresenta un’opportunità importante per il comune salernitano, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei di sostenibilità ambientale.

La CER sarà costituita da un gruppo eterogeneo di soggetti che, attraverso un ente giuridico autonomo, potranno produrre e condividere energia rinnovabile all’interno di un’area geografica comune. Grazie all’utilizzo della rete nazionale di distribuzione elettrica, la comunità potrà beneficiare della condivisione “virtuale” dell’energia prodotta, con vantaggi economici, ambientali e sociali per tutti gli aderenti.

L’incontro sarà un’occasione per comprendere il funzionamento della comunità energetica, i suoi obiettivi e i vantaggi per chi decide di aderirvi. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Luigi Vertucci e del consigliere comunale delegato all’ambiente Carmine Cancro, insieme al presidente di Consac IES Antonio Bruno, si entrerà nel dettaglio con gli interventi tecnici di esperti del settore.

Tra i relatori previsti ci sono il dott. Felice Parrilli, Direttore generale di Consac IES, il dott. Michele Monaco, esperto in gestione dell’innovazione sociale, e il dott. Francesco Mazza, specialista in energie rinnovabili. Essi illustreranno i principali aspetti normativi, economici e tecnici della comunità, offrendo una panoramica esaustiva delle modalità di adesione e dei benefici attesi per i partecipanti.