Vietri di Potenza: al via i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità

Iniziano i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità a Vietri di Potenza. Nella giornata di ieri è stata effettuata la consegna dei lavori .

Il nuovo presidio sanitario territoriale, si realizzerà con fondi del PNRR e prevede un importante investimento di circa 1 milione e 200 mila euro. I lavori dovrebbero terminare tra circa un anno e la struttura individuata è quella del Poliambulatorio di Vietri di Potenza. “Siamo estremamente soddisfatti per questo risultato, frutto di una virtuosa collaborazione tra Istituzioni (Ministero, Regione Basilicata, Asp e Comuni), ha dichiarato il sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano. “Sento il dovere, ha aggiunto il primo cittadino, di ringraziare, nuovamente, tutti i sindaci della nostra area che hanno condiviso la scelta di realizzare la Casa di Comunità a Vietri di Potenza: tale maturità istituzionale garantirà ai nostri territori un intervento comprensoriale di rilievo che erogherà nuovi servizi sanitari (essenziali), nell’ambito di una nuova infrastruttura sociale moderna e innovativa.

Ringrazio il Direttore dell’Asp Antonello Maraldo, l’Assessore alla Salute e Politiche della Persona Cosimo Latronico e il suo predecessore Francesco Fanelli, per il lavoro svolto e per tutto quanto continueranno a garantire per la realizzazione di questa importante e strategica opera sociale”.