Uomo armato di martello aggredisce due sanitari del 118 a Vallo delle Lucania

Momenti di paura ieri notte a Vallo della Lucania dove due operatori, chiamati per un semplice intervento di routine, sono stati colpiti a martellate da un uomo in preda a un raptus. I due sanitari, l’autista dell’ambulanza e un infermiere, hanno riportato delle ferite alla testa. L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte e non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la follia dell’uomo.

Entrambi i malcapitati operatori sanitari sono stati trasportati all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove hanno ricevuto le cure del caso, con punti di sutura per arrestare le emorragie.