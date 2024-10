Incubo furti a Sala Consilina, assediata zona Trinità

Ritorna l’incubo dei furti a Sala Consilina. Di poche ore fa sono un colpo messo a segno in località Fonti e un tentato colpo attuato ai danni di un’abitazione in zona Trinità.

Da una prima ricostruzione, pare che i ladri siano riusciti a entrare in un’abitazione sita in località Fonti e, agendo in assenza dei proprietari, l’hanno svaligiata portando via oro e denaro.

Non hanno avuto, invece, la stessa fortuna i malviventi che, dopo aver divelto una recinzione metallica di un appartamento sito al secondo piano di una palazzina a Trinità, hanno provato a forzarne l’entrata ma sono stati sorpresi dalle urla della proprietaria che in quel momento si trovava in casa. I ladri, noncuranti dell’ora trafficata dalla clientela presenti nei tanti locali commerciali siti nella zona, sono fuggiti per i terreni dietrostanti le abitazioni.

Immediato il passaparola social che ha avvisato i residenti dell’imminente pericolo, risollevando la polemica e la forte preoccupazione vissuta in tutto il Vallo di Diano a causa dell’emergenza furti.