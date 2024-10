It’s VolleyTime. La Valdiano pronta al debutto.

Rulli di tamburi scuotono il cielo del Vallo di Diano. Prende ufficialmente il via il Campionato di Serie C di pallavolo maschile della Fipav Campania 2024/2025.

La Valdiano Volley, dopo i brillanti risultati conseguiti in preseason, è finalmente pronta a debuttare domenica 13 ottobre sul campo dell’Ares A.S.D. a Casavatore.



La trasferta alla Palestra Meucci inaugurerà un campionato che ha già catturato interessi ed entusiasmi di un comprensorio dalla grandissima tradizione pallavolistica. Dopo il prologo in terra napoletana, squilleranno le trombe valdianesi per il debutto davanti al pubblico amico contro la Timas Team Volley World, in programma domenica 20 ottobre presso la Palazzetto di S. Arsenio in Via Florenzano. Per la terza fatica stagionale, i ragazzi di Mister Cicatelli renderanno visita alla squadra di San Giuseppe Terzigno; dopo un turno di sosta, sarà la volta della Pallavolo Battipaglia, di scena in casa della Valdiano Volley il 10 novembre.

Tutto pronto, dunque, perchè si aprano le danze. La Valdiano Volley si iscrive al Gran Ballo. Non c’è sosta, se non sulla vetta.