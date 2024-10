L’arbitro designato per il giorno sbagliato, salta la partita Pollese-Montecorice

Corto circuito tra Figc Campania e Comitato arbitri regione Campania nella prima partita del campionato di Seconda categoria. Non arriva l’arbitro, così la partita di Seconda categoria al “Medici” di Polla tra i padroni di casa della Pollese e il Montecorice è stata spostata di 24 ore. Un danno economico per la squadra ospite che domani dovrà ritornare a Polla con una trasferta di circa 90 minuti e un danno di immagine per gli organizzatori del campionato. Il tutto davanti a centinaia di spettatori già accorsi a Polla e le due formazioni in campp. Una mancata comunicazione ha creato questo buco. Un grave errore.