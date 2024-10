I cittadini di San Pietro al Tanagro si spostano in massa verso i comuni limitrofi: la giunta comunale adotta una delibera per arginare il fenomeno

La Giunta Comunale di San Pietro al Tanagro ha recentemente adottato una delibera volta a contrastare il fenomeno dello spostamento in massa dei cittadini verso i comuni limitrofi. Questa decisione è stata presa in considerazione della grave situazione di spopolamento che affligge la zona del Vallo di Diano, dove intere comunità rischiano di scomparire.

In particolare, la giunta comunale nella delibera, ha evidenziato che una delle principali cause di questo fenomeno è la carenza di esercizi commerciali nel territorio comunale. Questo problema si fa ancor più evidente durante i giorni festivi, quando la mancanza di attività che offrono somministrazione di alimenti e bevande costringe molti cittadini a spostarsi altrove per soddisfare le proprie esigenze. Le attività, come bar e pasticcerie, sono infatti essenziali non solo per l’economia locale, ma anche per il benessere sociale della comunità.

La Giunta ha sottolineato che la situazione è particolarmente critica nella zona centrale del paese, in piazza Enrico Quaranta e nelle vie adiacenti, dove gli orari di apertura degli esercizi commerciali non sono sufficienti a rispondere ai bisogni dei consumatori. In questo contesto, l’amministrazione ha espresso la volontà di trovare soluzioni efficaci per stimolare la ripresa delle attività commerciali e, di conseguenza, trattenere la popolazione sul territorio.

Uno dei punti salienti della delibera è quella relativa all’intenzione di invitare gli esercizi commerciali a restare aperti nei giorni festivi e delega il Vicesindaco a convocare le associazioni di categoria operanti sul territorio affinchè si tenti di trovare una concordata soluzione.

La delibera è stata adottata all’unanimità, dimostrando un chiaro consenso fra gli amministratori sulla necessità di affrettare contromisure concrete per arginare il fenomeno dello spopolamento.