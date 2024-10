Il cane eroe Ben ed il vigile del Fuoco, Giuseppe D’Amato del Comando di Salerno premiati allo “Showdog” di Marcianise

Un altro meritato riconoscimento per i Vigili del Fuoco di Salerno, in particolare per il Nucleo Cinofili.

Durante la XIª Edizione dello Showdog, svoltasi ieri a Marcianise, Ben e Giuseppe D’Amato sono stati premiati per il loro prezioso contributo nelle ricerche tra le macerie a seguito dell’esplosione e del successivo crollo di un palazzo a Saviano, dove il l’eroe a quattro zampe ha ritrovato una delle vittime. Questo ennesimo riconoscimento pubblico sottolinea l’importanza di un settore che a Salerno ha ancora grandi margini di crescita.