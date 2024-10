Polemiche sul nuovo autovelox sulla Bussentina nel comune di Buonabitacolo. Le precisazioni del sindaco Guercio

Sul tratto di superstrada 517 Bussentina, ricadente nel territorio di Buonabitacolo, è in allestimento un sistema di controllo della velocità. In questi giorni, gli enti coinvolti stanno seguendo l’iniziativa con la Prefettura di Salerno che, verificati i parametri e le procedure, potrebbe autorizzare l’attivazione dell’autovelox.

Non c’è ancora una data di inizio del servizio che mira a contrastare rischi per i conducenti, date le velocità sostenute che si registrano sul tratto viario coinvolto. Si consideri, inoltre, che il limite di velocità del tratto è di 90 km/h e che le eventuali sanzioni scatterebbero al superamento di 97 km/h, come ha tenuto a precisare in un post facebook il Sindaco Giancarlo Guercio in seguito alla polemica montata nei giorni precedenti. “Stiamo parlando di un tratto problematico, su cui si sono verificati diversi incidenti anche mortali, e che, in certi periodi dell’anno, provoca enormi disagi a cittadini e quanti percorrono la superstrada”- ha concluso Guercio.

Sempre il comune valdianese è stato protagonista, nei giorni scorsi, di un finanziamento di 770 mila euro per il rifacimento del campo sportivo “S. Orlando”. Tra le operazioni destinatarie di finanziamento l’intervento denominato “Rigenerazione di impianti sportivi, adeguamento di impianti sportivi- campo di calcio a 11 comunale” garantirà nei prossimi mesi un nuovo campo sportivo. Grande la soddisfazione dell’amministrazione per l’attenzione riservata al tema da parte del Consigliere delegato allo Sport Michele Grillo.