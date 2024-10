Momenti di terrore nel pomeriggio a Sant’Arsenio, in via Fosso del Mulino. Un cane Amstaff ha aggredito una giovane ragazza ed il suo cane mentre stavano passeggiando.



Ad avere la peggio il cane in compagnia della sua padrona che è stato aggredito brutalmente dal cane di grossa taglia. La giovane ragazza ha cercato in tutti modi di liberare il suo amico a quattro zampe dalla morsa violenta dell’Amstaff.



Non si conoscono le condizioni della ragazza e del cane.