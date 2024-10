Ferrante all’ospedale di Polla. Vocca (Forza Italia): “Incontro importante per affrontare i problemi”

Il segretario della sezione di Polla di Forza Italia, Graziano Vocca, ha voluto ringraziare l’onorevole Tullio Ferrante per la visita all’ospedale di Polla. “Al sottosegretario vanno i miei ringraziamenti per le varie visite nel nostro territorio, facendo sentire l’attenzione del territorio”. Vocca inoltre ha voluto ringraziare anche “l’onorevole Celano che ha accolto subito la mia richiesta e del consigliere comunale Fortunato d’Arista”.

Il bilancio dell’incontro per Vocca dell’incontro è positivo: “Ferrante ha appreso con attenzione le problematiche dell’ospedale. Ha così raccolto le mie istanze per portarle al Ministero della salute”. Vocca ha tenuto poi a precisare che l’organizzazione dell’incontro è stato di Forza Italia e non delle istituzioni comunali.