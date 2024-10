“San Rufo punta sulla bellezza”: i locali dell’ex Municipio concessi gratuitamente ad estetiste e parrucchieri

L’ex sede del Municipio di via Roma a San Rufo sarà concessa gratuitamente esclusivamente ad attività che si occupano di bellezza. I locali saranno concessi ad uso gratuito dall’amministrazione del sindaco Michele Marmo solo a parrucchiere, estetiste, barbieri ed acconciatori.

L’intento si legge nell’avviso relativo al “Bando Pubblico per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali” è quello “di contribuire ad eliminare la carenza sul territorio comunale di attività professionali legate alla bellezza e alla cura estetica della persona”. Per poter partecipare al bando, naturalmente bisogna essere in possesso di una serie di requisiti e bisognerà anche presentare il progetto relativo all’attività commerciale che si intende avviare. Il Comune di San Rufo, vuole rivitalizzare l’economia del paese, rendendolo anche più attrattivo e magari puntando anche sulla bellezza dei suoi cittadini e delle sue cittadine.