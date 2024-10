Uguaglianza di genere ed emancipazione femminile per la Giornata Internazionale delle Giovani Ragazze

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l’11 ottobre come la Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze. In molti paesi, le giovanissime vengono discriminate per la loro età ed il loro genere e spesso non hanno accesso all’istruzione e ai diritti fondamentali, come le cure mediche necessarie e le vaccinazioni.

La Giornata focalizza l’attenzione sulla necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sui loro diritti, sugli abusi e ostacoli che molte di loro sono ancora costrette ad affrontare, promuovendo l’emancipazione e il rispetto dei diritti umani anche nei loro confronti. Le bambine e le adolescenti hanno diritto a una vita sicura, istruita e sana, soprattutto in questi che sono anni critici per la loro formazione personale.



Se efficacemente supportate durante gli anni dell’adolescenza, le ragazze hanno il potenziale per cambiare il mondo, emancipandosi rispetto alle generazioni passate, e diventando lavoratrici, madri, imprenditrici, modelli di riferimento e leader politici di domani. Il nostro invito è quello a ricordare sempre che bambine e adolescenti possiedono una incredibile capacità di ragionamento e un grosso potenziale e che, se supportate adeguatamente da istituzioni, famiglia e scuola possono tirare fuori nel modo a loro più congeniale le loro potenzialità. In molte scuole, di altre zone d’Italia, spesso vengono invitate donne che hanno avuto successo nel campo che hanno scelto come loro lavoro e destinazione di vita a parlare e a portare il loro esempio a bambine e ragazze nelle scuole. Una sorta di messaggio e di incoraggiamento per bambine e ragazzine a non sentirsi meno dei loro coetanei uomini e a lottare per raggiungere i propri obiettivi, nonostante molte volte possa essere più difficile. Si tratta di modelli di riferimento in cui bambine e adolescenti possano rivedersi e da cui possano prendere ispirazione per le loro vite da adulte. Un esempio da seguire.