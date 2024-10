Senza fretta, ma senza pausa: Valdiano Volley pronta all’esordio casalingo 

In un clima entusiasta per lo scoppiettante avvio di torneo, procede senza sosta la preparazione della Valdiano Volley al secondo cimento stagionale. Ospite del Palazzetto di Sant’Arsenio sarà la Timas Team Volley World che, di certo, al cospetto di cotanto esordio dei padroni di casa, raddoppierà gli sforzi.

Coach Cicatelli è chiamato a sdoppiarsi, in una settimana in cui il ruolo di allenatore va necessariamente affiancato da quello di pompiere. L’esperienza pluriennale dei giocatori in rosa si rivelerà all’uopo preziosa. Guai a crogiolarsi, il campionato nasconde insidie ovunque.

Tutti sulla corda del fil di rete, dunque: il mantra è segnato.