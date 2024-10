Una nuova navetta per il trasporto pubblico a Sala Consilina

Il trasporto pubblico urbano di Sala Consilina è stato ulteriormente potenziato con una nuova navetta. Si è tenuta ieri la cerimonia di inaugurazione del nuovo mezzo alla presenza del sindaco Domenico Cartolano, l’assessore alla mobilità urbana Amedeo De Maio, diversi membri dell’amministrazione comunale, Pierino Longo il responsabile della ditta TPL che gestisce il servizio di trasporto urbano, Salvatore Della Luna Maggio, capitano della Polizia municipale e don Paolo Longo, parroco della chiesa della Santissima Annunziata che ha officiato la benedizione della nuova navetta.

Il trasporto pubblico urbano è in vigore a Sala Consilina da tantissimi anni ed è un servizio indispensabile per tutta la comunità. Ogni giorno sono tante le persone che per diverse motivazioni decidono di usufruire del servizio, come, ad esempio, molti lavoratori e lavoratrici che hanno la necessità di spostarsi sul territorio del comune, così come le tante persone anziane che riescono a trasformare il “viaggio” in un importante momento di socializzazione.

Il sindaco e l’assessore durante la cerimonia d’inaugurazione hanno sottolineato “l’impegno dell’amministrazione comunale nel voler potenziare il trasporto pubblico urbano con altre nuove navette e la volontà di rendere il servizio sempre più efficiente con una nuova suddivisione delle fermate a cui si sta pensando per il futuro.”

L’amministrazione comunale sostiene fortemente la mobilità sostenibile e ha ringraziato oltre alla polizia municipale, anche gli autisti che svolgono questo lavoro da anni con professionalità, educazione e disponibilità.