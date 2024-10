Accusato di aver truffato i suoi clienti, arrestato avvocato a Potenza

Un avvocato, Danilo Deoregi, è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri, con le accuse di esercizio infedele della professione forense, truffa ed estorsione ai danni di alcuni suoi assistiti.

L’arresto è stato disposto dal gip presso il Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura della Repubblica, all’esito di indagini – cominciate dopo una denuncia di uno dei clienti dell’avvocato – che hanno portato a ritenere che “l’indagato avrebbe posto in essere analoghe condotte infedeli nei confronti di altri soggetti”. Il professionista avrebbe raggirato i clienti facendo credere loro di aver compiuto delle attività – in realtà mai compiute – per cui aveva assunto mandato, al fine di ottenere indebiti pagamenti, approfittando anche di particolari situazioni emotive, personali, familiari e giuridiche dei suoi assistiti.

Le vittime, oltre all’indebito pagamento delle parcelle, avrebbero subito “anche dei pregiudizi nei procedimenti penali o civili in corso nei quali erano assistiti dal legale”.