Incendio su autostrada A3: furgone frigorifero in fiamme a Cava de’ Tirreni

Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, intorno alle ore 2:00, un furgone frigorifero ha preso fuoco sulla A3, in direzione nord, a circa 200 metri dall’uscita di Cava de’ Tirreni. L’incidente, che ha coinvolto il mezzo in marcia, ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

Il conducente, accortosi dell’incendio, è riuscito a fermare il veicolo nella corsia di emergenza abbandonando il furgone senza riportare ferite. Tuttavia, la natura e le cause dell’incendio non sono state ancora chiarite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, supportati da un’autobotte proveniente dalla sede centrale, grazie alla loro tempestiva azione, le fiamme sono state domate.

Per il momento, non si segnalano problemi rilevanti per il traffico, anche se l’area dell’incidente ha richiesto operazioni di bonifica e messa in sicurezza.