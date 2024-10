Monte Pruno e “Cicerone” di Sala Consilina sottoscrivono la gestione del servizio di cassa

All’interno dell’ufficio di Presidenza del “Marco Tullio Cicerone”, a Sala Consilina, è stata ratificata la firma dello schema di convenzione che instaura tale rapporto di collaborazione operativa tra la Banca Monte Pruno e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Marco Tullio Cicerone”. All’atto ufficiale di sottoscrizione sono intervenuti Cono Federico, Vice-Direttore Generale della BCC Monte Pruno, e Antonella Vairo, Dirigente Scolastico.

Con tale convenzione, l’Istituto “Cicerone” ha affidato, per quattro anni, alla Banca Monte Pruno il servizio di cassa, in seguito, allo svolgimento e conseguente aggiudicazione della relativa gara.

L’intesa rappresenta un importante momento che va ben oltre gli aspetti puramente tecnici e finanziari, in quanto, l’istituto di credito cooperativo si è reso subito disponibile ad intraprendere una partnership più ampia che possa essere da sostegno all’Istituto, il quale, ad oggi, include i seguenti indirizzi: Liceo Classico, ITIS, IPSIA,IPSASR – CAT – CAT Serale ITIS Moda Serale.

Una realtà scolastica, quindi, di primo piano nel Vallo di Diano che ospita al suo interno circa 800 studenti e che la Banca Monte Pruno, con grande soddisfazione ed interesse, ha accolto tra i numerosi Istituti scolastici che si affidano alla stessa per la gestione del servizio di cassa.

“Ha un significato molto particolare – ha affermato il Vice-Direttore Generale Cono Federico – poter annoverare, tra gli Istituti Scolastici che si affidano alla nostra realtà, il Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Un Istituto storico nel territorio, che insieme ad altri, ha fortemente contribuito alla crescita culturale di tanti giovani studenti. Per la nostra Banca è un dovere stare al fianco della Scuola, anche dal punto di visto bancario e finanziario, in quanto, riconosciamo, da sempre, l’importanza ed il ruolo ricoperto all’interno della società. Siamo sicuri, anche grazie alla gradita disponibilità della Dirigente Antonella Vairo, che questa partnership rappresenterà un viatico molto positivo per collaborare attivamente al fianco di questo Istituto che tanto fa per i giovani e per la loro crescita culturale, avvicinandoli, nel migliore dei modi, all’Università o al mondo del lavoro”.