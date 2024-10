Il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, premiato al Joseph Petrosino Awards a New York

A New York, ieri sera, si è tenuta la 115ª edizione del Joseph Petrosino Awards, un evento che celebra le persone che si sono distinte in tutto il mondo per la promozione e la difesa della legalità. Tra i premiati di spicco di questa prestigiosa cerimonia c’è il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, che ha ricevuto il riconoscimento nella categoria “International Award” della legalità.

Il sindaco Lamattina ha espresso profonda gratitudine per essere stato premiato insieme a detective, diplomatici e familiari delle vittime del crimine. Ha dichiarato: “Essere premiato a questo prestigioso evento è stata una emozionante oltre che un grande onore. Joe Petrosino è considerato un eroe nazionale a New York, essendo stato il primo a combattere la mafia e a creare gruppi specializzati di poliziotti impegnati nelle investigazioni, gruppi che operano ancora oggi in America. Un poliziotto coraggioso che ha sacrificato la propria vita per difendere l’onore dell’Italia e l’onestà dei suoi emigrati all’estero.”

Il sindaco ha anche dedicato un ringraziamento speciale alla folta delegazione dell’Associazione Caggianesi d’America che era presente alla cerimonia. Ha esteso la sua riconoscenza alla Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America Inc., all’associazione Joe Petrosino di Padula e a tutte le autorità governative e federali statunitensi che hanno partecipato all’evento.

La serata è stata un momento di grande gioia e orgoglio per il sindaco Lamattina e per l’intera comunità di Caggiano, che ha potuto vedere riconosciuti i suoi sforzi per promuovere valori come la legalità e l’onestà a livello internazionale.